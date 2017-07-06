«Витязь-ГТУ» одержал первую гостевую победу в третьем дивизионе Фото: Дмитрий Слезин
«Витязь-ГТУ» одержал первую гостевую победу в третьем дивизионе
«Витязь-ГТУ» одержал первую гостевую победу в третьем дивизионе Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимский футбольный клуб «Витязь-ГТУ» одержал первую гостевую победу в текущем первенстве зоны «Урал и Западная Сибирь» третьего дивизиона России.
В Коркино уфимцы в результативном матче обыграли «Шахтер» — 4:2. Дубль на счету Фидана Хабибуллина, по разу отличились Дмитрий Большаков и Павел Васильев.
Следующую игру «Витязь-ГТУ» проведёт дома, на стадионе «Нефтяник», 10 июля. В гости к уфимцам приедет «Металлург» из Магнитогорска.