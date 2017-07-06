Лучшие студенты Уфимского института искусств приглашены на театральный выпускной в Москве Фото: ИА Башинформ Лучшие студенты Уфимского института искусств приглашены на театральный выпускной в Москве Фото: ИА Башинформ

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Выпускники Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова будут гостями на Всероссийском выпускном вечере.

Лучшие студенты ведущих театральных вузов страны отметят выпускной 7 июля в Москве, на борту корабля River Palace. Организатор мероприятия — Союз театральных деятелей России, одним из приоритетных направлений деятельности которого является поддержка творческой молодежи. Регулярно СТД РФ предоставляет разные варианты помощи молодым профессионалам для творческой реализации — гранты, лаборатории, обучение в Международной летней театральной школе, программы в региональных театрах, стажировки у известных мастеров, мастер-классы.

На праздничный вечер приглашены выпускники, педагоги и ректоры ведущих высших театральных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ярославля, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Казани, Уфы, Хабаровска и Челябинска. Вечер должен объединить выпускников из разных городов России, укрепить связи между регионами и таким образом создать основу для будущего совместного творчества.

По словам организаторов, вечер пройдет в стилистике 20-х годов прошлого века. Атмосферу будут создавать авторский музыкально-театральный коллектив «Электрокабаре» и московский брасc-проект «1/2 Orchestra». В программе вечера: речная прогулка, фуршет и DJ-set, подарки, общение, танцы в лучах заката над Москвой-рекой.

Одним из главных событий выпускного вечера станет торжественное вручение премий лучшим студентам театральных вузов и их педагогам.

Напутствовать вчерашних студентов и молодых коллег по цеху будут председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Александр Калягин, народный артист России Евгений Стеблов, известные профессора и ректоры крупнейших театральных вузов страны.