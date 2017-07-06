Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.37

EUR 68.94

9 июля Воскресенье

Уфа   °

Лучшие студенты Уфимского института искусств приглашены на театральный выпускной в Москве

КУЛЬТУРА

Лучшие студенты Уфимского института искусств приглашены на театральный выпускной в Москве Фото: ИА Башинформ

Лучшие студенты Уфимского института искусств приглашены на театральный выпускной в Москве Фото: ИА Башинформ

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Выпускники Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова будут гостями на Всероссийском выпускном вечере.

Лучшие студенты ведущих театральных вузов страны отметят выпускной 7 июля в Москве, на борту корабля River Palace. Организатор мероприятия — Союз театральных деятелей России, одним из приоритетных направлений деятельности которого является поддержка творческой молодежи. Регулярно СТД РФ предоставляет разные варианты помощи молодым профессионалам для творческой реализации — гранты, лаборатории, обучение в Международной летней театральной школе, программы в региональных театрах, стажировки у известных мастеров, мастер-классы.

На праздничный вечер приглашены выпускники, педагоги и ректоры ведущих высших театральных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ярославля, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Казани, Уфы, Хабаровска и Челябинска. Вечер должен объединить выпускников из разных городов России, укрепить связи между регионами и таким образом создать основу для будущего совместного творчества.

По словам организаторов, вечер пройдет в стилистике 20-х годов прошлого века. Атмосферу будут создавать авторский музыкально-театральный коллектив «Электрокабаре» и московский брасc-проект «1/2 Orchestra». В программе вечера: речная прогулка, фуршет и DJ-set, подарки, общение, танцы в лучах заката над Москвой-рекой.

Одним из главных событий выпускного вечера станет торжественное вручение премий лучшим студентам театральных вузов и их педагогам.

Напутствовать вчерашних студентов и молодых коллег по цеху будут председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Александр Калягин, народный артист России Евгений Стеблов, известные профессора и ректоры крупнейших театральных вузов страны.

Теги: Уфимский институт искусств
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть