ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с чемпионом ВХЛ Фото: Пресс-служба ХК "Динамо" (Балашиха) ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с чемпионом ВХЛ Фото: Пресс-служба ХК "Динамо" (Балашиха)

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» пополнил 21-летний Илья Баранов. В минувшем сезоне нападающий выступал за «Динамо» из Балашихи, в составе которого завоевал Кубок Братины.

Двусторонний контракт с хоккеистом рассчитан на один год, рассказали в клубе.

Справка

Илья Баранов родился 22 сентября 1995 года. С 2015 года выступал за «Динамо» (Балашиха), который играет в Высшей хоккейной лиге. В сезоне 2016/2017 провел 59 матчей, в которых набрал 28 (16+12) очков.