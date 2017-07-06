Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.37

EUR 68.94

9 июля Воскресенье

Уфа   °

Проблема обманутых дольщиков будет взята на парламентский контроль - депутат Госсобрания Башкортостана

ПОЛИТИКА

Проблема обманутых дольщиков будет взята на парламентский контроль - депутат Госсобрания Башкортостана Фото: Олег Яровиков

Проблема обманутых дольщиков будет взята на парламентский контроль - депутат Госсобрания Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Проблема обманутых дольщиков должна быть взята на контроль регионального парламента. Об этом по итогам выступления Главы Башкортостана на пленарном заседании Госсобрания заявил депутат Николай Никитин.

«Уверен, что будет организована депутатская рабочая группа по решению вопросов обманутых дольщиков. Рустэм Закиевич очень подробно остановился на этой проблеме и сделал акцент на том, чтобы взять эту сферу под контроль. Парламент наш отреагирует», — пояснил Николай Никитин.

Председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов отметил, что глава республики похвалил работу парламента. Депутаты проявляют активную гражданскую позицию, работают со своими избирателями на местах.

«Это для нас высокая оценка. Нужно продолжать трудиться самоотверженно, во благо республики, проявлять высокий оптимизм для того, чтобы Башкортостан — наш любимый край, развивался. Ведь действительно имеется много положительных сторон в экономическом развитии и в плане социального развития, об этом нужно говорить», — подытожил депутат.

Теги: Госсобрание РБ,Рустэм Хамитов,обманутые дольщики
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть