Проблема обманутых дольщиков будет взята на парламентский контроль - депутат Госсобрания Башкортостана Фото: Олег Яровиков Проблема обманутых дольщиков будет взята на парламентский контроль - депутат Госсобрания Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Проблема обманутых дольщиков должна быть взята на контроль регионального парламента. Об этом по итогам выступления Главы Башкортостана на пленарном заседании Госсобрания заявил депутат Николай Никитин.

«Уверен, что будет организована депутатская рабочая группа по решению вопросов обманутых дольщиков. Рустэм Закиевич очень подробно остановился на этой проблеме и сделал акцент на том, чтобы взять эту сферу под контроль. Парламент наш отреагирует», — пояснил Николай Никитин.

Председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов отметил, что глава республики похвалил работу парламента. Депутаты проявляют активную гражданскую позицию, работают со своими избирателями на местах.

«Это для нас высокая оценка. Нужно продолжать трудиться самоотверженно, во благо республики, проявлять высокий оптимизм для того, чтобы Башкортостан — наш любимый край, развивался. Ведь действительно имеется много положительных сторон в экономическом развитии и в плане социального развития, об этом нужно говорить», — подытожил депутат.