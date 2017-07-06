Глава Башкортостана владеет ситуацией во всех сферах жизни республики - Римма Утяшева Фото: ИА "Башинформ" Глава Башкортостана владеет ситуацией во всех сферах жизни республики - Римма Утяшева Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Глава Башкортостана владеет ситуацией во всех сферах жизни республики и всегда находит время в плотном рабочем графике, чтобы встретиться с депутатским корпусом. Об этом рассказала по итогам пленарного заседания Госсобрания РБ депутат Римма Утяшева.

«Традиционно Глава республики приходит на первое и завершающее заседания сессии. И сегодня он обстоятельно проинформировал о положении дел во всех сферах жизни республики, — сообщила парламентарий. — Рустэм Хамитов оценил состояние промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры, дорожного хозяйства, здравоохранения. Глава республики отметил, что здравоохранение — это очень большая, важная область. Она затрагивает всё общество, и здесь всё должно быть прозрачно, чтобы не было проблем».

Руководитель республики заверил, что пути решения проблем отрасли есть. Проблемы здравоохранения — это нехватка кадров, качество работы медиков, недостаточное количество поликлиник и стационаров.

«Но пути решения проблем есть, их надо находить. Ни один человек не должен оставаться без медицинской помощи, — уверена парламентарий. — Обрадовало появление новых современных модулей-ФАПов в селах, которых более 500. Они очень востребованы».

Римма Утяшева отметила задачи, которые обозначил Рустэм Хамитов в связи с предстоящими в будущем году выборами.

«Я думаю, что мы будем активно участвовать в избирательной кампании. В сентябре 2018 года состоятся выборы в Государственное Собрание, — сказала депутат. — Глава республики призвал открыто идти к людям. В моем округе остается еще много вопросов, планов, много проектов у партии «Единая Россия». Важно их реализовать. Нельзя быть пессимистом и потребителем. Нужно верить в хорошее».