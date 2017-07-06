Хайдар Валеев: «В Башкирии в единый день голосования будут замещаться 256 депутатских мандатов» Фото: Олег Яровиков Хайдар Валеев: «В Башкирии в единый день голосования будут замещаться 256 депутатских мандатов» Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В единый день голосования в Башкортостане будут замещаться 256 депутатских мандатов. Об этом на первой встрече нового состава Центризбиркома республики с представителями политических партий рассказал глава ЦИК Хайдар Валеев. На встречу, посвященную особенностям предстоящих муниципальных выборов, пришли представители 10 из 54 зарегистрированных в республике региональных отделений политических партий.

«Всего пройдет 171 избирательная кампания, в том числе три основных: в Советы городских поселений городов Белорецк и Бирск, а также выборы депутатов Юматовского сельсовета Уфимского района», — сообщил Хайдар Валеев.

Глава ЦИК отметил, что также ожидается 168 дополнительных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления различных уровней.

На сегодняшний день в муниципалитетах уже назначены выборы, идет процесс выдвижения кандидатов. Обеспечивать местные выборы будут 49 территориальных избирательных комиссий.

Об особенностях предвыборной агитации на муниципальном уровне и необходимости открытия счетов избирательного фонда напомнил начальник отдела аппарата ЦИК РБ Ришат Лукманов.

Секретарь комиссии Марина Долматова рассказала об отдельных этапах муниципальных выборов и дала необходимые разъяснения по наиболее часто встречающимся ошибкам при выдвижении и сборе подписей.

Для проведения выборов в республике откроются 295 избирательных участков, на которых впервые будет использована технология заполнения протоколов участковых комиссий с QR-кодом. В начале августа организаторы выборов проведут обучающие семинары по использованию новой технологии.