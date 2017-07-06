Наш парламент работает профессионально – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков











Наш парламент работает профессионально – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на итоговом заседании весенней сессии Государственного Собрания – Курултая республики. Он поблагодарили депутатов за конструктивную работу и активную деятельность.

– Вижу, что депутатский корпус работал в первом полугодии абсолютно надёжно, спокойно, уверенно, неконфликтно, разбираясь со сложными ситуациями. Конечно, всё это вселяет определённые надежды на то, что и в дальнейшем эта работа будет строиться так же, – сказал руководитель региона. – Наш парламент работает профессионально. В этой части, конечно же, нареканий нет. Кроме основных парламентских обязанностей, вы выполняете порой, может быть, даже несвойственные функции, занимаясь «пробиванием» материальных, финансовых ресурсов для территорий, от которых вы избраны. Это тоже нормально, так и должно быть. Главное, чтобы наши депутаты не были равнодушными. Активность, креативность, настырность, настойчивость поощряется. Всё остальное, как говорится, нам не нужно.

Глава республики отметил, что осенью следующего года состоятся выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ и к этому событию надо начинать готовиться уже сейчас, активно работать с людьми, вникать во всё многообразие волнующих их вопросов.

– Мы с вами приняли ряд качественных решений, которые помогают людям пережить этот момент, когда тяжело в экономическом плане. Это вопросы, связанные с получением ресурсов на приобретение жилья для тех, у кого родился первый ребёнок и кто стоит в очереди на жильё. Мы сохранили с вами льготы для всех, чьи дети посещают детские сады, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Была попытка отменить эти льготы. Мы с вами договорились о том, что их надо пролонгировать. Мы понимаем, конечно, что Минфин Российской Федерации и вообще финансовые органы стремятся к оптимизации, сжатию расходов, переводу услуг на аутсорсинг, чтобы бюджетную сферу сделать более компактной. Но жизнь порой диктует совершенно другие подходы. Мы с вами не можем действовать в отрыве от жизни, от запросов людей.

В своём выступлении Глава Башкортостана затронул вопросы социально-экономического развития республики, обозначил наиболее перспективные точки роста.

– Республика у нас хороша – мощная, сильная. Постоянно говорю об этом и вас призываю – начинайте свои выступления с этих тезисов. Нам нужно формировать культуру оптимизма. Сами по себе ресурсы ничто. Только люди, социальный оптимизм, желание двигаться вперёд, конечно, способствуют тому, чтобы добиваться успехов, – сказал Рустэм Хамитов. – Высокие технологии появляются только там, где есть высокая доля оптимизма. Все эти современные технопарки, индустриальные парки, «силиконовые долины» напитаны оптимизмом, жаждой жизни, творчества. А мы, значит, по старинке на какой-то вялой волне пытаемся въехать в будущее. Так не получится. И депутатский корпус имеет в этой работе значимую роль, если не решающую.