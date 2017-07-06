Будем помогать Крыму по праву сильной территории – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Будем помогать Крыму по праву сильной территории – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан продолжит оказывать поддержку Крыму. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил сегодня на итоговом заседании весенней сессии Государственного Собрания – Курултая республики.

– У нас есть абсолютно всё для достойной жизни. Нам не надо ждать, что кто-то нам поможет или подставит плечо. Мы сильные и сами можем плечо подставить. Мы работали с Крымом. Будем продолжать помогать Крыму, хотя я тоже слышу крики: «А зачем? Тут своих проблем хватает». Своих проблем у нас достаточно. Но есть территории, на которых живётся существенно тяжелее. Это тоже надо понимать, – отметил Рустэм Хамитов. – Мы действуем по праву сильной территории, сильной республики. И будем помогать, будем оказывать такую помощь.

Руководитель региона сообщил, что завтра в Крым отправится делегация официальных и деловых кругов Башкортостана.

– Мы проведём встречу и в Белогорском районе. Одновременно посмотрим объекты, которые предлагают взять нашей республике для того, чтобы их модернизировать, а потом возить туда на оздоровление детишек, – рассказал Рустэм Хамитов. – Конечно, нам всем очень хочется, чтобы республика была очень хорошо и солидно представлена в этой части. Не только наш «Янган-Тау», который сегодня номер один в стране среди санаториев, но чтобы у нас были и другие филиалы, чтобы там тоже была нормальная жизнь.