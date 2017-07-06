Рустэм Хамитов: «Взаимодействие Башкортостана с Ираном находится на подъёме» Фото: Олег Яровиков







Рустэм Хамитов: «Взаимодействие Башкортостана с Ираном находится на подъёме» Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился со Специальным помощником Президента Исламской Республики Иран по делам национальностей, религиозных меньшинств и мазхабов Али Юнеси и руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Встреча состоялась в рамках проведения в Уфе Российско-иранского социально-культурного форума. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Стороны обсудили перспективы расширения российско-иранского взаимодействия и укрепления межрегионального сотрудничества.

– Взаимодействие Башкортостана с Ираном находится на подъёме. Мы постоянно обмениваемся делегациями, проводим совместные культурные, образовательные проекты, – сказал Рустэм Хамитов. – В прошлом году у нас была представительная делегация провинции Меркези. Мы подготовили проект соглашения с этой провинцией, и теперь этот документ находится на согласовании у наших иранских коллег.

Глава республики пригласил творческие коллективы Ирана принять участие во Всемирной Фольклориаде, которая пройдёт в Башкортостане в 2020 году, а также предложил поддержать заявку Уфы на проведение в 2021 году Всемирного конгресса по пчеловодству.

– Очень красивая природа Уфы и Башкортостана, красота народов, проживающих здесь, являются очень привлекательными для тех, кто впервые приезжает в эту республику. Различные схожие аспекты, существующие в природе, истории и культуре наших двух стран, народов Ирана и Башкортостана как раз и создали предпосылки для того, чтобы отношения улучшались, – отметил Али Юнеси. – Мы развиваем наши связи в культурной, экономической и политической сферах, и с каждым днём они улучшаются.

Специальный помощник Президента Ирана пригласил Главу региона посетить Исламскую Республику, в том числе провинцию Меркези, чтобы лично оценить промышленный потенциал и наметить перспективы сотрудничества.

– Иран и Россия являются стратегическими партнерами. Активными темпами идёт сотрудничество в экономике, политике. Наши взгляды и позиции на те процессы, которые сейчас происходят в мире, во многом схожи, – подчеркнул Игорь Баринов. – Мне кажется, очень важно все эти процессы дополнять подобными мероприятиями, посвящёнными этнокультурным событиям. Когда наши народы будут больше знать друг о друге, о наших традициях, культуре, обычаях, истории, языке, мы станем ещё ближе друг к другу, сможем совместными усилиями противостоять негативным процессам, в том числе террористической угрозе.

Объем внешнеторгового оборота Башкортостана с Исламской Республикой Иран в 2016 году составил 4,2 млн долларов и почти на 90 процентов состоял из экспорта.

Среди экспортируемой из Башкортостана в Иран продукции – продукция сельского хозяйства, а также поливинилхлорид, клееная фанера, винтовые пружины, пищевая сода, метеорологическое оборудование, легковой транспорт, гидравлические прессы, поверхностно-активные вещества и др. Основными позициями импорта являются части прокатных станов.

На территории республики действуют два предприятия с участием иранского капитала, занятых в сфере образования и производства оборудования.

В 2012 году в Уфе прошли Дни иранской культуры в Башкортостане. С 2010 года в республике функционирует Центр иранской культуры на базе БГПУ имени М. Акмуллы. Творческие коллективы, деятели искусства и культуры Ирана принимают активное участие в проводимых в Башкортостане конкурсах и фестивалях.

Иран является зарубежным партнёром Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы. Башкирский государственный университет поддерживает сотрудничество с Исламской Республикой в области востоковедения, персидского языка и литературы. В прошлом году был заключен договор о научном сотрудничестве между Институтом истории языка и литературы УНЦ РАН и Университетом религий и теологических школ.