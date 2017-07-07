ФК «Уфа» оставляет сильнейших Фото: Дмитрий Слезин
ФК «Уфа» оставляет сильнейших
ФК «Уфа» оставляет сильнейших Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уже через неделю ФК «Уфа» стартует в четвертом для себя сезоне российской футбольной Премьер-лиги. Команда находится на заключительном учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Уфимцы определились с судьбой двух своих Александров. Александр Филин отзаявлен из «Уфы» по обоюдному согласию сторон.
А вот Александр Пуцко пока отдан в аренду новичку РФПЛ — в «СКА-Хабаровск».