ФК «Уфа» оставляет сильнейших Фото: Дмитрий Слезин ФК «Уфа» оставляет сильнейших Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уже через неделю ФК «Уфа» стартует в четвертом для себя сезоне российской футбольной Премьер-лиги. Команда находится на заключительном учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Уфимцы определились с судьбой двух своих Александров. Александр Филин отзаявлен из «Уфы» по обоюдному согласию сторон.

А вот Александр Пуцко пока отдан в аренду новичку РФПЛ — в «СКА-Хабаровск».