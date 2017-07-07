На домашнем финале российского футбольного первенства U-17 уфимцы сразятся с ЦСКА-2000 Фото: Дмитрий Слезин На домашнем финале российского футбольного первенства U-17 уфимцы сразятся с ЦСКА-2000 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе продолжаются матчи финала первенства России юношеских команд U-17 среди футбольных школ. 7 июля будут сыграны полуфиналы, которые пройдут на стадионе «Нефтяник». Здесь же состоятся матчи за 5-8 места. За выход в финал поборются: 14.00 (12.00 мск) «УОР-5» (Московская область) — «Краснодар» (Краснодар); 16.00 (14.00 мск) «Чертаново» (Москва) — СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург).

ФК «Уфа» играет в турнире за 9-12 места. Сегодня в 16 часов местного времени на стадионе «Динамо» уфимцы сыграют со сверстниками из московского ЦСКА.