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9 июля Воскресенье

Уфа   °

Волонтерам юношеского Первенства по футболу МегаФон включил безлимитный тариф для мессенджеров

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СПОРТ

Фото:

Фото:

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Для организации финала юношеского первенства России по футболу среди команд спортивных школ МегаФон предоставил волонтерам соревнований телефоны, подключенные к тарифу «Включайся! Пиши». Благодаря работе ребят и удобному тарифу вопросы с логистикой соревнований решаются оперативнее.

Соревнования, на которые съехались лучшие команды футбольных академий и спортивных школ со всей страны проходят в Уфе впервые. В течение двух недель за призовые места борются игроки 20 команд из разных городов. В Уфу приехали более 400 участников.

Для проведения масштабных соревнований привлечены волонтеры АНО «Центр развития физкультуры и спорта РБ», которые в перспективе смогут стать стюардами и работать во время матчей Российской футбольной Премьер-лиги. Каждому волонтеру предоставлены телефоны и тарифный план «Включайся! Пиши» от МегаФона, с помощью которого можно не только быстро дозвониться и решить вопрос с организаторами соревнований, но и предоставить оперативную информацию в мессенджерах. В распоряжении ребят — безлимитный доступ в WhatsАpp, Viber, бесплатные sms, пакет минут на звонки.

Волонтеры контролируют своевременность приезда и отъезда на соревнования закрепленных за каждым команд, их перемещение по городу и по территории стадиона «Нефтяник».

«Приятно, что Российский футбольный союз отметил высокий уровень проведения соревнований в Уфе. Такие мероприятия требуют не только тщательной подготовки, но и продуманной логистики, а также оперативного контроля, которые были бы невозможны без помощи волонтеров и надежной связи. Благодарим МегаФон за поддержку», — прокомментировал Исполнительный директор Федерации футбола и мини-футбола Республики Башкортостан Артем Кашуба.

Теги: мегафон,футбол,первенство россии
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