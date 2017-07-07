Константин Толкачев: «Глава Башкирии обозначил темы, которые требуют приоритетного отношения власти» Фото: Андрей Старостин Константин Толкачев: «Глава Башкирии обозначил темы, которые требуют приоритетного отношения власти» Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Глава Башкортостана отметил наиболее важные темы, которые требуют особого и приоритетного отношения со стороны органов государственной власти. Это демография, жилье, зарплата, уровень жизни населения, социальная политика. Об этом рассказал спикер регионального парламента Константин Толкачев, комментируя выступление Рустэма Хамитова перед депутатами Госсобрания РБ.

«Несмотря на хорошие макроэкономические, финансовые показатели республики, рост бюджетных поступлений, существует еще много нерешенных вопросов. При этом мы видим, что развиваются институты гражданского общества, люди активно отстаивают соблюдение своих прав. В этой ситуации органам госвласти необходимо наладить взаимодействие с общественниками, что поможет более оперативно выявлять болевые точки и находить решения. Как отметил Глава республики, мы не можем действовать в отрыве от жизни, от запросов людей», — подчеркнул Константин Толкачев.

Председатель законодательного собрания считает, что Башкортостан является одним из ведущих регионов страны с мощной экономикой, которая позволяет обеспечить высокий уровень жизни населения.

«У нас всё для этого есть. Поэтому уверен, что сообща мы справимся с существующими вызовами. Идеи, прозвучавшие в выступлении, требуют тщательного анализа и найдут отражение в деятельности Государственного Собрания в период осенней сессии», — подытожил Константин Толкачев.