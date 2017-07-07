Кубок мира по футболу будет гостить в Уфе в конце сентября-2017 Фото: www.ru.fifa.com Кубок мира по футболу будет гостить в Уфе в конце сентября-2017 Фото: www.ru.fifa.com

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Главный и самый узнаваемый символ грандиозного спортивного события — Кубок чемпионата мира по футболу — уже в начале сентября отправится в путешествие по России. Маршрут российского тура был объявлен на торжественной церемонии на стадионе «Лужники» в Москве, где всего через год этот трофей поднимет капитан команды, выигравшей в финале ЧМ-2018.

За 123 дня Кубок преодолеет 26 тысяч километров и посетит 24 российских города от Владивостока до Калининграда.

Побывает главный мировой трофей футболистов и в столице Башкортостана — Уфе. Это произойдет с 26 сентября по 1 октября текущего года.

«В спорте нет символа сильнее, чем Кубок чемпионата мира FIFA. Вся планета знает этот трофей, который ассоциируется с успехом. Но для FIFA он также олицетворяет страсть миллионов болельщиков со всего мира — вне зависимости от возраста, пола, происхождения и социального положения, — сказала генеральный секретарь FIFA Фатма Самура. — Мы считаем своим долгом дать возможность болельщикам увидеть этот символ своими глазами, вблизи».