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7 июля - в день Ивана Купалы, искупаться не получится

ОБЩЕСТВО

7 июля - в день Ивана Купалы, искупаться не получится Фото: администрация Иглинского района

7 июля - в день Ивана Купалы, искупаться не получится Фото: администрация Иглинского района

УФА, 7 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Ивaн Купала — праздник cepeдины лета с древними обычаями. В этот день почитатели традиций купаются в озерах и peкax, прыгают через костры и собирают целебные травы. Жителям Башкортостана нынешним летом соблюсти всех правил праздника не удастся. В регионе установилась несвойственная этому времени года прохладная, дождливая погода. На этот счет в народе есть примета: если в день Ивана Купалы идет дождь, то примерно через неделю будет сухая погода, и жара продержится до конца лета.

Накануне славянский праздник с размахом отметили в Иглинском районе Башкортостана. Его организатором выступил белорусский историко-культурный центр «Балтика». Жители ряда деревень исполнили главные обряды, связанные с костром: хороводы и прыжки через огонь.

В гостях у сельчан побывал советник посольства Республики Беларусь в России, руководитель отделения посольства в Уфе Петр Балтрукович. Он посмотрел выставку народных умельцев и отметил, что в республике демонстрируют серьезный подход, показывающий жизнь белорусов в более широком спектре.

В древней Руси праздник Ивана Купалы был приурочен к летнему солнцестоянию и приходился на 24 июня. После распространения христианства многие языческие традиции были искоренены, а празднование Ивана Купалы было заменено праздником Иоанна Крестителя. После принятия григорианского календаря день Купалы «переместили» на 7 июля.

Теги: народные праздники
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