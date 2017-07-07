Маша Мирова выступит на концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности Фото: из открытых источников Маша Мирова выступит на концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности Фото: из открытых источников

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Первый канал покажет концерт из Мурома, в котором споют звезды российской эстрады. В нем примет участие и уроженка башкирского города Мелеуза Маша Мирова, участвовавшая в популярном вокальном проекте «Голос. Дети», а ныне проживающая в Москве.

«Мы с Диной Гариповой и хором Академии Игоря Крутого исполним песню «Время пришло», — пишет Мария на своей странице «ВКонтакте».