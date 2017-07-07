Начался визит делегации Башкортостана в Республику КрымФото: Олег Яровиков
Начался визит делегации Башкортостана в Республику Крым
Начался визит делегации Башкортостана в Республику КрымФото: Олег Яровиков
УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов во главе делегации республики прибыл в Крым, где встретится с представителями официальных и деловых кругов региона.
Руководитель республики посетит ряд социальных объектов, а также примет участие в открытии межрегионального фестиваля «Присягая России».
В рамках визита запланировано подписание Меморандума между Правительством Республики Башкортостан и Советом министров Республики Крым.