ФК «Уфа» подписал контракт с молодым калужским вратарем Черновым Фото: ФК «Уфа» ФК «Уфа» подписал контракт с молодым калужским вратарем Черновым Фото: ФК «Уфа»

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Футбольный клуб «Уфа» подписал долгосрочный трудовой контракт с голкипером Алексеем Черновым. Как сообщает пресс-служба уфимцев, голкипер уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

19-летний вратарь — воспитанник калужского футбола. За ФК «Калуга» в зоне «Центр» (второй дивизион) Чернов провел два полных сезона, в которых сыграл 30 матчей и пропустил 38 мячей. В сезоне 2016/2017 Алексей был признан болельщиками лучшим игроком команды.

В «Уфе» уже есть два стража ворот — Александр Беленов и Гиорги Шелия.