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9 июля Воскресенье

Уфа   °

Лучшие сантехники России получат 300 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Победители Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России» получат золотой кубок и 300 тысяч рублей.

Конкурс проходит при поддержке Минстроя России в шестой раз. В 2017 году в соревнованиях примут участие 88 команд из 46 регионов. Башкортостан на соревнованиях представляют четыре команды из Уфы — «Чрезвычайный фонд», «Лемма», «СантехЭксперт» и «Мастер Сан», сообщает пресс-служба Госкомитета по жилищному и строительному надзору.

Первый этап чемпионата стартовал 15 мая и продлится до 15 июля 2017 года. За этот период участники проведут уроки в школах, летних лагерях, детских домах и интернатах, расскажут о профессии сантехника. Также пройдет мастер-класс по простейшему монтажу и сантехремонту.

Второй этап всероссийского конкурса пройдет с 15 июля по 15 сентября. 20 лучших команд страны примут участие в финале конкурса, который состоится 22 ноября в Челябинске.

Теги: конкурс профмастерства
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