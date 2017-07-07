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Уфимка выиграла первую премию в одном из самых престижных международных конкурсов для оперных певцов

КУЛЬТУРА

Уфимка выиграла первую премию в одном из самых престижных международных конкурсов для оперных певцов Фото: соцсети

Уфимка выиграла первую премию в одном из самых престижных международных конкурсов для оперных певцов Фото: соцсети

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимка Айгуль Ахметшина выиграла первую премию в одном из самых престижных международных конкурсов для оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер» (Hans Gabor Belvedere Competition). Вторую члены жюри отдали певцу из Австралии по имени Кан Ван. Третью премию вместе с призом зрительских симпатий завоевал Мандла Мндебели из Южной Африки.

Как рассказала агентству «Башинформ» педагог Айгуль по Уфимскому училищу искусств Наиля Юсупова, в финале она исполнила Каватину Золушки из одноименной оперы Джоаккино Россини.

«Я слушала всех конкурсантов, и когда спела Айгуль, подумала, что специальный приз, например, как самой молодой участнице, будет у нее. Все певцы — профессионалы, в багаже у многих большой опыт и участие в самых известных конкурсах, поэтому то, что моя ученица стала обладательницей первой премии, — это огромная победа, — говорит Наиля Юсупова. — Эта награда заслуженная, Айгуль очень много работала, и всё получилось».

Также меццо-сопрано из Уфы удостоена спецприза — выступления в театре «Геликон-опера».

Впервые в истории этого певческого состязания, существующего с 1982 года, оно состоялось в России, в Москве, на сцене театра «Геликон-опера». Отборочные туры проходили в 70 городах мира на всех континентах. За последние годы в конкурсе приняли участие более тысячи человек.

В последнем туре на сцене зала «Стравинский» с оркестром «Геликон-оперы» (за пультом — народный артист России Евгений Бражник) выступили 15 финалистов: четверо из России, представители Республики Беларусь, Австралии, Испании, США, ЮАР, Бразилии, Чехии, Хорватии, Сербии, Южной Кореи. Всего в конкурсе приняли участие 138 оперных исполнителей из 42 стран.

По словам художественного руководителя театра «Геликон-опера» в Москве Дмитрия Бертмана, «Бельведер» — это важная стартовая площадка для молодых оперных певцов в их профессиональной карьере, так как среди членов жюри — директора и художественные руководители музыкальных театров, а также представители медиа-индустрии и СМИ. Они оценивают исполнителя комплексно: как он выглядит, как поет, как играет. Видят, кто будет востребован.

В оперном жюри конкурса «Бельведер» в этом году были представители Израильской оперы из Тель-Авива, Большого театра, Королевской оперы Ковент-Гарден (Лондон), Гартнерплатц театра (Мюнхен), Королевского театра в Мадриде, Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорф), Дрезденской государственной оперы, Метрополитен-оперы (Нью-Йорк), Гранд-оперы (Хьюстон).

Теги: конкурс оперных певцов,Бельведер
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