«Юлаевец» Максим Осипов: «Приятно, что мной заинтересовался топ-клуб»Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России
«Юлаевец» Максим Осипов: «Приятно, что мной заинтересовался топ-клуб»
«Юлаевец» Максим Осипов: «Приятно, что мной заинтересовался топ-клуб»Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России
УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
В этом году цвета «Салавата Юлаева» будет защищать воспитанник ярославского «Локомотива», в недавнем прошлом игрок нижегородского «Торпедо» Максим Осипов. На днях хоккеист приехал в Уфу, чтобы приступить к предсезонным сборам. Агентство «Башинформ» попросило новоиспеченного «юлаевца» ответить на несколько вопросов.
- Максим, помните свою первую эмоцию, когда узнали, что будете выступать за уфимский клуб?
— Я считаю «Салават Юлаев» топ-клубом, и очень приятно, что топ-клуб мной заинтересовался. Я даже был немного в шоке поначалу. Это хороший вызов для меня, дополнительные эмоции и дополнительный стимул для моей карьеры.
- Приходилось в Уфе бывать раньше?
— Только на выезде, поэтому с городом знаком очень плохо. Слышал только, что он очень зеленый.
- Предыдущий сезон стал самым удачным в вашей карьере – вы стали лучшим защитником-бомбардиром «Торпедо», вас впервые вызвали в сборную. Чем будете удивлять в Уфе?
— Хочется ставить самые высокие цели. Бывает, что стресс, связанный с переходом в другую команду, не самым лучшим образом сказывается на игроке, так что хочется удержать марку и оправдать доверие.
- В «Салавате Юлаеве» вы будете выступать под тем же номером, что и в «Торпедо» — 21. С этим числом что-то связано?
— Никакой магии цифр нет, просто это номер, под которым я провел хороший сезон в «Торпедо». Поэтому и не захотел его менять.
Напомним, что с 15 по 18 августа в Уфе пройдет традиционный предсезонный турнир – Кубок Республики Башкортостан. Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2017/2018 начнется 21 августа.
Справка
Максим Осипов, 23 года. Родился в Ярославле, воспитанник ярославского «Локомотива».
С 2013 по 2017 гг. выступал за «Торпедо» (Нижний Новгород).
В сезоне 2016/2017 провел за клуб 63 матча, в которых набрал 17 очков (7+10) при показателе полезности +12. В составе сборной России на этапах Евротура провел четыре матча.
Контракт с защитником заключен на два года.