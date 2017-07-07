«Юлаевец» Максим Осипов: «Приятно, что мной заинтересовался топ-клуб» Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России

«Юлаевец» Максим Осипов: «Приятно, что мной заинтересовался топ-клуб» Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В этом году цвета «Салавата Юлаева» будет защищать воспитанник ярославского «Локомотива», в недавнем прошлом игрок нижегородского «Торпедо» Максим Осипов. На днях хоккеист приехал в Уфу, чтобы приступить к предсезонным сборам. Агентство «Башинформ» попросило новоиспеченного «юлаевца» ответить на несколько вопросов.

- Максим, помните свою первую эмоцию, когда узнали, что будете выступать за уфимский клуб?

— Я считаю «Салават Юлаев» топ-клубом, и очень приятно, что топ-клуб мной заинтересовался. Я даже был немного в шоке поначалу. Это хороший вызов для меня, дополнительные эмоции и дополнительный стимул для моей карьеры.

- Приходилось в Уфе бывать раньше?

— Только на выезде, поэтому с городом знаком очень плохо. Слышал только, что он очень зеленый.

- Предыдущий сезон стал самым удачным в вашей карьере – вы стали лучшим защитником-бомбардиром «Торпедо», вас впервые вызвали в сборную. Чем будете удивлять в Уфе?

— Хочется ставить самые высокие цели. Бывает, что стресс, связанный с переходом в другую команду, не самым лучшим образом сказывается на игроке, так что хочется удержать марку и оправдать доверие.

- В «Салавате Юлаеве» вы будете выступать под тем же номером, что и в «Торпедо» — 21. С этим числом что-то связано?

— Никакой магии цифр нет, просто это номер, под которым я провел хороший сезон в «Торпедо». Поэтому и не захотел его менять.

Напомним, что с 15 по 18 августа в Уфе пройдет традиционный предсезонный турнир – Кубок Республики Башкортостан. Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2017/2018 начнется 21 августа.

Справка

Максим Осипов, 23 года. Родился в Ярославле, воспитанник ярославского «Локомотива».

С 2013 по 2017 гг. выступал за «Торпедо» (Нижний Новгород).

В сезоне 2016/2017 провел за клуб 63 матча, в которых набрал 17 очков (7+10) при показателе полезности +12. В составе сборной России на этапах Евротура провел четыре матча.

Контракт с защитником заключен на два года.