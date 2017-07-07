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За депутатами «Единой России» закреплена личная ответственность по объектам партийных проектов

ПОЛИТИКА

За депутатами «Единой России» закреплена личная ответственность по объектам партийных проектов Фото: пресс-служба Единой России

За депутатами «Единой России» закреплена личная ответственность по объектам партийных проектов Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

За депутатами «Единой России» закреплена личная ответственность по объектам партийных проектов. Об этом на заседании Регионального политического совета сообщил секретарь Башкортостанского отделения партии Константин Толкачев.

Единороссы подвели итоги полугодовой работы, отметили результаты реализации партийных проектов. На заседании утвержден новый проект «Чистые руки», направленный на борьбу с коррупцией. Его координатором назначен руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин, председателем общественного Совета утвержден Председатель регионального отделения «Центра противодействия коррупции в органах государственной власти» Илья Якупов. Выступая перед членами РПС, Константин Толкачев отметил положительную динамику по вступлению в партию.

«За два месяца в наши ряды было принято 672 человека, и по состоянию на 29 июня численность Башкортостанского регионального отделения достигла 90 176 человек. Не так много, как хотелось бы, но вместе с тем отмечается рост численности наших сторонников, что гарантирует увеличение количества членов партии в дальнейшем», — рассказал Константин Толкачев.

Секретарь регионального отделения отметил важность реализации партийных проектов, по его словам, каждый из них — это динамичная система, ориентированная на решение конкретных задач и актуальных для населения проблем в своей сфере. Основная цель всех проектов — повышение качества жизни граждан.

Теги: Единая Россия,партийные проекты
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