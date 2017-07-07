Рейс из Уфы в Анталию задержан на два дня Фото: Олег Яровиков Рейс из Уфы в Анталию задержан на два дня Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили, что авиапассажиры рейса 7787 компании «Норд Стар», которые должны были вылететь в Анталию 7 июля, улетят только 9 июля. Рейс будет осуществлен авиакомпанией «Ямал» YC — 9381 в 17.55 по местному времени.

По информации туроператора, на отдых в Турцию сегодня не смогли улететь 172 пассажира. По каким причинам это произошло, авиакомпания не сообщает. Два дня задержки будут компенсированы.

«Уже сделали необходимые перерасчеты. Работаем индивидуально с каждым клиентом. Делаем всё, в рамках своих возможностей», — отметили в турфирме.

В свою очередь, туристам обратного рейса придется задержаться в Турции также на два дня. Туроператор оплатит им гостиницу за свой счет.