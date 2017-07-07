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9 июля Воскресенье

Уфа   °

Первая медаль в копилке Уфы на Международных детских играх - высшей пробы

СПОРТ

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Первую медаль в копилку уфимских спортсменов на Международных детских играх, стартовавших в Каунасе, — высшей пробы завоевал 14-летний дзюдоист Владислав Дулов.

Как сообщили в городском управлении по физической культуре и спорту, первым соперником Владислава на пути к победе стал поляк Пинтер, во втором поединке он одолел латыша Тадыса. В финале спортсмен встретился с литовцем Сорочавасом и одержал победу. Медаль ему вручил президент Комитета МДИ Торстен Раш.

«Накануне вылета на Игры мне приснился сон, что я стою на пьедестале, — говорит обладатель золотой медали. — На самих соревнованиях было немного волнительно, ведь представляешь родной город и должен показать себя с самой лучшей стороны. Очень рад, что у меня это получилось».

Успешно выступили и уфимские легкоатлеты. Антон Бахтин и Диана Абдуллина прошли квалификацию и сегодня, 7 июля, поборются за места на пьедестале. Также 7 июля состоятся поединки среди дзюдоистов.

Видео финального поединка и церемония награждения размещены в официальной группе управления по физической культуре и спорту «ВКонтакте».

Теги: Международные детские игры
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