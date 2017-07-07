Крым передаст Башкортостану детский санаторий «Юбилейный» в Евпатории Фото: официальная группа санатория в VK Крым передаст Башкортостану детский санаторий «Юбилейный» в Евпатории Фото: официальная группа санатория в VK

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Стало известно, какой именно детский санаторий передаст Крым Республике Башкортостан. Его название озвучил Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе встречи с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

– Республика Крым намерена передать Башкортостану в подарок наш санаторий «Юбилейный» в Евпатории. Да, в него надо вкладывать, но место замечательное, – сообщил Сергей Аксенов. – Уверен, что это послужит новым толчком для развития экономических отношений. А те дети и жители Башкортостана, которые будут сюда приезжать, думаю, получат самые лучшие впечатления.

– Что касается детского санатория, огромное вам спасибо. Дети и из Крыма, и из Башкортостана, и из России будут там отдыхать, – отметил Рустэм Хамитов. – Обещаю, что мы сделаем его лучшим детским санаторием в Крыму. Мы вложим средства. Это будет замечательное, красивое, хорошее санаторное учреждение. Так что будем в этой части работать.

Клинический кардиологический санаторий для детей и детей с родителями «Юбилейный» специализируется на лечении и реабилитации детей с заболеваниями системы кровообращения, верхних дыхательных путей и сопутствующей патологией. Основной задачей деятельности санатория является проведение санаторно-курортного лечения с максимальным использованием климатических факторов и природных лечебных ресурсов курорта Евпатории. Санаторий функционирует с 1969 года. За этот период тысячи маленьких пациентов получили санаторно-курортное лечение, восстановили свое здоровье и отдохнули.