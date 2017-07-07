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Состоялась встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Главы Крыма Сергея Аксёнова

ПОЛИТИКА

Состоялась встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Главы Крыма Сергея Аксёнова Фото: Олег Яровиков

Состоялась встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Главы Крыма Сергея Аксёнова Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Симферополе состоялась встреча Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова и Главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Обсуждались вопросы укрепления делового, торгово-экономического и культурного сотрудничества между регионами.

Руководитель южной республики высоко оценил результаты состоявшегося в мае визита официальной делегации Крыма в Башкортостан.

– Мы выстроили тёплые командные отношения. Наши министры познакомились после визита, все плотно общались. На самом деле поработали, посмотрели лучшие практики. Ваши коллеги оказали нам большое методическое содействие. Есть чему поучиться, – сказал Сергей Аксёнов. – Когда мы находимся в таком плотном контакте, когда наши друзья и партнёры делятся с нами, это всегда способствует улучшению нашей совместной работы. Уверен, что у нас большие перспективы. Наша дружба позволит нам увеличить товарооборот и даст действительно нормальные практические результаты.

– Такие тёплые впечатления, когда приезжаешь к друзьям, близким людям. Конечно же, так и должно быть. Я по-человечески рад тому, что утвердились и установились такие дружеские отношения, – отметил Рустэм Хамитов. – На этом фоне мы можем сделать столько, что хватит ещё на долгие годы. Мы будем стараться, помогать.

Глава республики подчеркнул, что Башкортостан продолжит оказывать поддержку Белогорскому району Крыма.

– Что касается Белогорского района, конечно же, мы сколько будем работать, столько будем помогать району. Это наш подшефный район. Мы его видим очень близким для себя. Завтра поезжу, посмотрю, какие объекты были отремонтированы, модернизированы, что нужно делать в этом и следующем году. Мы не бросим эту работу, – сообщил руководитель региона. – Наши комбайны в этом году будут убирать хлеб. Надеюсь, что урожай будет хорошим. Хотя комбайны мы уже передали Белогорскому агротехническому предприятию. Думаем, что это тоже хорошая и значимая помощь.

– Башкортостан является настоящим партнёром, настоящим другом Республики Крым. Ваше кураторство помогает решить на месте очень многие социальные вопросы, – сказал Сергей Аксёнов. – При поддержке Башкортостана ремонтируются детские сады, школы. Уверен, что крымчане с теплотой оценят всё то, что сделано Вами и Вашей политической командой.

В 2015 году объём торговли между Башкортостаном и Крымом достиг 2,96 млрд рублей, причём основная часть этой суммы приходится на экспорт. По сравнению с 2014 годом товарооборот вырос в 2,7 раза за счёт увеличения поставок в Крым автомобильного бензина и дизельного топлива, а также организации поставок молочной продукции. В Башкортостан из Крыма ввозились кальцинированная сода и косметические средства.

Теги: межрегиональное сотрудничество,Крым,Глава РБ
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