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Глава МЧС России поручил протестировать инновационный огнетушитель, изобретенный уроженцем Башкирии

ОБЩЕСТВО

Глава МЧС России поручил протестировать инновационный огнетушитель, изобретенный уроженцем Башкирии Фото: МЧС России

Глава МЧС России поручил протестировать инновационный огнетушитель, изобретенный уроженцем Башкирии Фото: МЧС России

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Свое изобретение — систему автоматического пожаротушения для автомобилей, попавших в ДТП, — уроженец Башкортостана Радик Галимулин представил в ходе личного приема министру МЧС России Владимиру Пучкову. Инновационный огнетушитель заинтересовал главу чрезвычайного ведомства. Министр поставил задачу проанализировать и протестировать новаторскую разработку, сообщается на сайте МЧС России.

В одном из своих интервью Радик Галимулин (ныне житель Анапы) признается, что специально не учился на механика. В молодости он стал свидетелем страшного ДТП — на его глазах взорвался автомобиль. После этого у мужчины появилось желание придумать автоматический огнетушитель, который позволил бы спасать людей. Над проектом он работал более двух лет. В январе этого года автор получил патент.

Теги: изобретения
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