Неделя глазами СМИ: О «Башнефти», Крыме и обманутых дольщиках; учиться стало дороже; майор-миллионер Фото: Олег Яровиков Неделя глазами СМИ: О «Башнефти», Крыме и обманутых дольщиках; учиться стало дороже; майор-миллионер Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Изменилось в июле

С начала июля внесены изменения в законы, касающиеся большинства россиян, сообщила ГТРК «Башкортостан». Минимальный размер оплаты труда увеличился на 4% и составил 7800 рублей. Увеличились тарифы на комуслуги. Средний индекс повышения для Башкирии — 5,8%. Выросла плата за воду и водоотведение, тепло, газ и электричество. Госпошлина при выдаче водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС автомобиля, загранпаспортов выросла в 2-2,5 раза. Медучреждения могут выдавать электронные больничные. Бумажные больничные тоже остались. Бюджетники, а также новоиспеченные пенсионеры получат карты «Мир». В магазинах запрещено продавать пиво в полимерной таре объемом более 1,5 литра. Вступила в силу обязательная регистрация беспилотников, имеющих вес от 250 г до 30 кг.

Дорогая земля по дешевке

В 2015 году жительница Уфы арендовала у Зубовского сельсовета в Уфимском районе более 60 соток дорогой земли, а чтобы выкупить их по льготной цене, предоставила в муниципалитет документы, по которым на этом участке якобы стоят жилые дома. На самом деле здесь находились постройки из ДСП, непригодные для жилья. Муниципалитет отдал землю в собственность заявительнице за 130 тысяч рублей, при этом цена участка составляла более 45 млн рублей. Прокуратура потребовала признать договор ничтожным и вернуть участок муниципалитету, но Уфимский районный суд в удовлетворении иска отказал. Верховный суд республики признал это решение незаконным и прокурорский иск удовлетворил. Теперь земля вернется муниципалитету, сообщила газета «Республика Башкортостан».

Встреча в новом составе

4 июля Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членами Общественной палаты республики пятого состава. На встрече обсуждались вопросы демографии и поддержки института семьи, привлечения в сельскую местность медработников, расширения перечня соцуслуг, переданных в негосударственный сектор, и другие, сообщил «Башинформ». «Сегодняшний состав сбалансирован и отражает все направления деятельности», — отметил Рустэм Хамитов.

На встрече глава региона заявил, что неполные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, также смогут получить единовременную соцвыплату в 300 тысяч рублей. «Я попросил, чтобы пересмотрели положение. И мама-одиночка, и папа-одиночка, которые находятся в очереди, должны получить 300 тысяч рублей», — сказал он. С 1 января 2017 года устанавливается единовременная соцвыплата при рождении первого ребенка на приобретение жилья или для погашения ипотеки в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату могут нуждающиеся в жилье семьи.

В «Салават Юлаев» пришел канадец

ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщил «Башинформ». Ранее клуб покинул шведский голкипер Никлас Сведберг.

О стобалльниках и нарушителях

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с выпускниками школ, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов. «Это замечательно, что у нас есть большой отряд ребят, которые получили 100 баллов по многим предметам ЕГЭ», — отметил на встрече Рустэм Хамитов.

Выпускники — отличники учёбы, победители и призёры российских и республиканских олимпиад поделились с руководителем республики своими дальнейшими планами, сообщил «Башинформ». «Главное — если даже кто-то учится в Москве, Петербурге, других городах или даже за границей, на мой взгляд, должны вернуться к нам работать», — подчеркнул глава региона.

Также на встрече с выпускниками Рустэм Хамитов заявил, что все случаи нарушений во время проведения ЕГЭ будут проанализированы, а виновные — наказаны. «Мы жёстко проанализируем все нарушения, которые были во время ЕГЭ. Мы жесточайшим образом будем наказывать этих людей», — сказал он.

В республике больше всего стобалльников по русскому языку — 32 человека, по физике — 14, по информатике — 13.

20 млрд — на ливневки

На прошлой неделе за день в Уфе выпала почти среднемесячная норма осадков. Для того чтобы город справлялся с такими ливнями, надо построить более 300 км ливневой канализации, 100 километров открытых водоотводов, а также насосные станции и очистные сооружения, сообщил телеканал «Вся Уфа». Сейчас только 9% уличной-дорожной сети имеют ливневую канализацию. По мнению администрации Уфы, для решения этих вопросов необходимо 20 млрд рублей. На совещании в администрации города поручено разработать нормативно-правовую базу того, какими должны быть дождеприемные решетки. Проект намерены выдвинуть на республиканский уровень.

Обманутые дольщики, «Башнефть» и Крым

6 июля Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на итоговом заседании весенней сессии Госсобрания республики. Руководитель региона оценил деятельность парламента, поблагодарил депутатов за конструктивную работу и поставил задачи на будущее, сообщил «Башинформ».

«Депутатский корпус работал в первом полугодии абсолютно надёжно, спокойно, уверенно, неконфликтно, разбираясь со сложными ситуациями», — сказал глава региона. На заседании Рустэм Хамитов заявил, что проведёт совещание по ситуации с обманутыми дольщиками. В настоящее время их количество выросло до двух тысяч человек. «Прошу депутатский корпус, не затягивая, детально рассмотреть эту тему с позиции законодателей и внести предложение по правовому решению некоторых вопросов, связанных с обманутыми дольщиками», — отметил он.

«Башнефти» на ремонт заводов понадобится порядка 45 млрд рублей, сообщил парламентариям Рустэм Хамитов. Также Глава Башкортостана поручил Правительству и Госкомтрансу оперативно привести разбитые большегрузами дороги в Нуримановском районе в нормативное состояние. На заседании руководитель региона сообщил, что республика продолжит оказывать поддержку Крыму. 7 июля в Крым отправилась делегация Башкортостана во главе с Рустэмом Хамитовым.

Образование. Дорого

В новом учебном году стоимость обучения на коммерческой основе в вузах Башкортостана станет выше. Как пояснил председатель Совета ректоров вузов РБ Раиль Асадуллин, стоимость обучения в среднем увеличилась на 20 тысяч рублей. Самые дорогие специальности в республике — библиотечно-информационная деятельность, дизайн, тренер. В новом учебном году закроют филиал УГАТУ в Туймазах. Нефтекамский филиал УГАТУ будет объединен с филиалом БашГУ. В Стерлитамаке планируется объединить три филиала и создать институт политехнического профиля, сообщил «Башинформ».

Майор-миллионер

В Башкирии арестовали имущество сотрудника регионального МВД. При годовом доходе в 1,5 млн рублей семья 35-летнего заместителя начальника отдела УЭБ и ПК МВД по РБ за два года приобрела три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили «Toyota Highlander» и «Lexus ES 250». Перечисленное имущество оценивается в 21,6 млн рублей. Майор полиции построил под Уфой коттедж в 200 кв. м и незаконно оформил в собственность 37 га земли, выяснилось при прокурорской проверке. Чиновник не стал отмечать свое состояние в декларации о доходах. Доказать, что имущество куплено на честно заработанные деньги, полицейский не смог. Если факты нарушения законодательства подтвердятся, будет решен вопрос об увольнении сотрудника МВД. Материалы проверки переданы в СКР. Имущество майора арестовано, сообщил РБК-Уфа.

Культурный диалог с Ираном

В Уфе состоялся Российско-иранский социально-культурный форум, сообщил «Башинформ». В нём приняли участие спецпомощник президента Ирана по делам национальностей, религиозных меньшинств и мазхабов Али Юнеси, посол Ирана в РФ Мехди Санаи, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, депутаты.

На пленарном заседании форума выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. «Уверен, что наши отношения будут идти по нарастающей. Уже поступают приглашения в Иран, мы рассматриваем их и наверняка поедем. Будет сформирована большая бизнес-делегация», — сказал он.

На встрече главы Башкортостана с Али Юнеси и Игорем Бариновым были обсуждены перспективы расширения российско-иранского взаимодействия и укрепления межрегионального сотрудничества. Глава республики пригласил творческие коллективы Ирана принять участие во Всемирной Фольклориаде в Башкортостане в 2020 году, а также предложил поддержать заявку Уфы на проведение в 2021 году Всемирного конгресса по пчеловодству.

«Мы развиваем наши связи в культурной, экономической и политической сферах, и с каждым днём они улучшаются», — отметил Али Юнеси. По завершении форума было подписано итоговое коммюнике.

Сколько абортов и где рады будущим мамам

В 2016 году в Башкирии было проведено 17 060 процедур по прерыванию беременности (127 абортов сделаны несовершеннолетними). В первом квартале 2017 года — 3876 (41 — несовершеннолетними). За последние пять лет в республике абортов стало меньше на 6758 случаев (28,1 %), сообщила «Молодежная газета» со ссылкой на Минздрав РБ.

Минздрав составил рейтинг женских консультаций республики. Возглавила список женская консультация Балтачевской ЦРБ. На втором месте — подразделение Стерлибашевской ЦРБ. Третью строчку занимает женская консультация поликлиники №50 Уфы. Внизу рейтинга — консультация при поликлинике №1, столичные поликлиники №8 и №18, сообщила газета «Вечерняя Уфа».

Как сообщил РБК-Уфа, Башкирия планирует к 2018 году увеличить долю частных клиник, участвующих в ОМС до 4,2%. Об этом на заседании Госсобрания рассказал министр здравоохранения РБ. В 2016 году таких организаций было 3,6%, план 2017 года — 3,7%. Участие бизнеса в программе ОМС представлено в республике не активно. Частные клиники оказывают узкоспециализированные и дорогостоящие процедуры. Из четырех медицинских организаций республики, оказывающих услуги ЭКО, три — частные.

Экстремисты предстали перед судом

В Башкортостане участники экстремистской организации «Нурджулар» предстали перед судом, сообщил телеканал БСТ. В структуру пятеро фигурантов были вовлечены во время обучения в башкирско-турецких лицеях Уфы и Стерлитамака, после чего сами продолжили распространение своей идеологии среди жителей РБ. За осужденными был закреплен участок, где они осуществляли вербовку новых сторонников, принимали участие на собраниях лидеров и активистов движения, выезжали в Турцию для координирования деятельности. В ходе обысков изъяты запрещенная литература и материалы экстремистского характера. Осужденные получили от года и 10 месяцев до 4 лет лишения свободы.