Зугура Рахматуллина: «Ключевая тема выступления Главы республики в Госсобрании Башкортостана - культура оптимизма» Фото: ИА "Башинформ" Зугура Рахматуллина: «Ключевая тема выступления Главы республики в Госсобрании Башкортостана - культура оптимизма» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Страна живет в непростой ситуации санкций, эта напряженность отражается и на настроении простых граждан. Неслучайно, ключевая тема выступления Главы Башкортостана — культура оптимизма. Так прокомментировала обращение к депутатскому корпусу республики Рустэма Хамитова депутат Госдумы Зугура Рахматуллина.

«Культура оптимизма действительно сегодня является социальной потребностью. Люди должны осознавать, что мы живем в большой, сильной, многонациональной республике. Мы свыклись с тем, что на нашей земле нет конфликтов — ни религиозных, ни этнических, хотя есть силы, которые пытаются повернуть существующие экономические проблемы в этнорелигиозное русло. У нас этого нет. Это уже здорово. Мы должны работать, быть вместе», — сказала парламентарий.

По словам Зугуры Рахматуллиной, глава республики обозначил задачу всех уровней власти, «как нам жить, работать, думать вместе над теми проблемами, которые сегодня существуют в республике». Парламентарий уверена, что без консолидации не только исполнительных органов, не только законодательной власти, но и общественных структур, народа в целом, эти проблемы, конечно, не будут решаться.

«Проблемы, которые сегодня характерны для нашей жизни, требуют оперативного реагирования органов исполнительной власти и принятия конкретных решений. Законодательная власть должна принимать такие законы, которые, согласуясь с федеральным правовым полем, должны соответствовать своей конкретной задаче. Голос общественности направлен на то, чтобы проблемы решались комплексно, и была адекватная реакция всех уровней власти», — отметила депутат.