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Лилия Гумерова: «Выступление Рустэма Хамитова содержит четкие и ясные задачи для дальнейшего развития Башкортостана»

ПОЛИТИКА

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

— Поставленные Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым задачи необходимо решать в активном взаимодействии всех уровней власти – муниципалитетов, республиканских органов власти, а также представителей республики на федеральном уровне, — отметила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Республики Башкортостан Лилия Гумерова.

Сенатор уверена, что все предпринимаемые в регионе шаги по улучшению жизни людей, развитию экономики, выстраиванию активного гражданского общества соответствуют федеральной повестке, а отдельные проекты Башкортостана воспринимаются как положительный опыт для распространения по всей России.

— Только за последние годы наработки нашей республики в сфере организации летнего отдыха детей, развития молодежного движения, инклюзивного и коррекционного образования нашли отражение в важных федеральных законах и нормативных актах. Достаточно вспомнить решение Главы Башкортостана по поддержке молодых семей. Мои коллеги-сенаторы очень одобрительно отметили инициативу Башкортостана по введению дополнительных мер социальной поддержки, — подчеркнула Лилия Гумерова.

Сенатор считает, что в выступлении Главы республики прозвучал важный посыл о необходимости решения проблем в сфере долевого строительства.

— Заложниками ситуации как всегда остаются люди – обманутые дольщики. Об этом свидетельствуют и многочисленные обращения, которые поступают через сенаторскую почту. Люди порой вносят все свои сбережения, оформляют ипотеки, оплачивают съемное жилье и годами не могут получить свою квартиру. Помню насколько была плодотворной работа в 2010-2012 годах, когда Глава республики практически впервые в истории региона поставил работу по решению вопросов с обманутыми дольщиками на системную основу и лично контролировал весь этот процесс. Благодаря чему количество обманутых дольщиков было сокращено в 6 раз – с трех тысяч до пятисот, — сказала сенатор.

Лилия Гумерова отметила, что задачу повысить уровень защиты прав участников долевого строительства поставил Президент России на одном из заседаний Государственного совета, и сегодня как в Башкортостане, так и на федеральном уровне данная проблема остается под пристальным вниманием властей.

Сенатор также отметила, что актуальным остается направление по работе с выпускниками и талантливой молодежью.

— Закрепить успешных молодых людей в республике можно только показав им реальную перспективу роста и развития. Здесь необходима чёткая связь школа-вуз-предприятие. Одними призывами и лекциями этот вопрос не решить. Уже со школы нужно привлекать ребят к реализации социальных, научных проектов. Чувствуя свою сопричастность и полезность, видя результат реализации своих идей в республике, талантливые ребята будут делать осознанный выбор в пользу работы на предприятиях республики, — подчеркнула парламентарий.

Лилия Гумерова считает, что выступление Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и идеи заложенные в нем содержат четкие и ясные задачи для дальнейшего развития Башкортостана и всех сфер общественной жизни.

— Важно правильно принять эти сигналы и консолидировано решать поставленные задачи на всех уровнях – муниципальном, республиканском и федеральном. Ведь от того, насколько сработаны будут между собой органы власти и конкретные люди, отвечающие за ту или иную отрасль, может зависеть благополучие каждого жителя республики. Министерствам и ведомствам нужно активнее включаться в федеральную повестку, работать с федеральными органами власти, участвовать в грантовых конкурсах, привлекать федеральные субсидии. В совместной работе с некоторыми нашими министерствами нам уже удалось привлечь в нашу республику миллионные гранты и субсидии. В этом ничего сложного нет. Как сказал Рустэм Закиевич, нужно просто работать и трудиться, — подчеркнула сенатор.

Теги: Лилия Гумерова,сенаторы,Глава РБ
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