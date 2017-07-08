«Уфа-2000» поборется за 11 место Российского первенства спортшкол U-17 Фото: Дмитрий Слезин «Уфа-2000» поборется за 11 место Российского первенства спортшкол U-17 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Ещё два дня в Уфе будет проходить Российское первенство по футболу среди воспитанников спортшкол до 17 лет.

Накануне уфимцы из «Уфа-2000» уступили армейской школе ЦСКА, хотя долгое время сохранялся ничейный результат — 1:4.

Таким образом, ЦСКА отправился в матч за 9 место, а уфимская команда открывает сегодняшний игровой день поединком за 11 место против сверстников из «Анжи» (Махачкала). Его начало на стадионе «Нефтяник» в 10 часов уфимского времени.

Определились и участники матчей за медали. В финале встретятся «Краснодар» против «Чертаново» (Московская область). В поединке за третье место — опять же подмосковная УОР-5 против питерской спортивной школы олимпийского резерва «Зенит».

Краснодарцы победили в серии пенальти УОР-5 — 2:1. А «Чертаново» вырвало победу у питерской команды — 2:1.

Решающие поединки пройдут на стадионе «Нефтяник» в воскресенье, 9 июля (бронзовый матч в 10 часов, золотой — в полдень).