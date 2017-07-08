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9 июля Воскресенье

Уфа   °

Оказались на улице во время грозы: инструкция по безопасности

ОБЩЕСТВО

Оказались на улице во время грозы: инструкция по безопасности Фото: Олег Яровиков

Оказались на улице во время грозы: инструкция по безопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

За два летних месяца в Башкортостане существенно превышена среднемесячная норма осадков. Возможность ливней и гроз все еще сохраняется. Улучшения погодных условий в регионе стоит ожидать не раньше 12 июля, прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды возможны подтопления, промыв грунта, увеличение количества ДТП и заторы на дорогах, повреждения линий электропередач и нарушение электроснабжения, а также другие последствия, сообщает городская администрация.

В такую погоду автовладельцам по возможности рекомендуется отказаться от поездок по городу. Если все же ливень застал вас в личном транспорте сотрудники Службы спасения рекомендуют:

— не пытайтесь преодолеть подтопленные участки;

— медленно перестройтесь в крайний правый ряд или на обочину;

— прекратите движение, не прибегая к экстренному торможению;

— включите аварийные огни и переждите ливень.

Пешеходам в случае непогоды советуется:

— обходить рекламные щиты, деревья, шаткие конструкции и линии электропередач;

— не разговаривать во время грозы по телефону и не пользоваться другими электроприборами.

Находясь во время грозы дома мы тоже не застрахованы от опасности. В этой ситуации нельзя становиться у открытого окна. В случае если антенна телевизора находится на крыше, лучше ее отсоединить от приборов.

Теги: правила безопасности
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