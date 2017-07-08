Госдума планирует полностью запретить контактные зоопарки

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Государственная дума планирует полностью запретить контактные зоопарки. Об этом говорится в отредактированном законопроекте «Об ответственном обращении с животными», сообщает официальный сайт Госдумы.

Второе чтение законопроекта состоится 12 июля. Если его одобрит и подпишет Президент, то с 1 июня 2018 года в России будет запрещено открывать зоопарки, в которых животных держат только для контакта с посетителями.

Как отмечается в документе, физический контакт будет возможен только в том случае, если животное находится в большом вольере или клетке. Тогда оно может в любой момент отдохнуть или спрятаться в укрытии. Кроме этого, владельцам таких зоопарков запретят «успокаивать» животных специальными препаратами.

Законопроект запрещает контактную притравку охотничьих собак и натравливание одних животных на других. Исключение сделано лишь для служебных животных.

Документ также запретит россиянам по своему желанию отказываться от домашнего животного. Владелец должен будет сдать его в приют или передать новому хозяину. Кроме того, проектом закона устанавливается ответственность за жестокое обращение с животными, проведение боев и иных зрелищных мероприятий, включающих в себя нанесение травм и увечий животным, пропаганду жестокого и антигуманного обращения с животными.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму осенью 2010 года. Спустя год он был принят в первом чтении, однако дальнейшего хода не получил. Осенью 2016 года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству.