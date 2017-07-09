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9 июля Воскресенье

Уфа   °

«Шёлковый путь-2017» встречает башкирская земля

СПОРТ

«Шёлковый путь-2017» встречает башкирская земля Фото: Дмитрий Слезин

«Шёлковый путь-2017» встречает башкирская земля Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

9-10 июля состоится башкортостанский этап Международного ралли «Шёлковый путь-2017». В международном ралли «Шёлковый путь – 2017» принимают участие 130 спортивных экипажей, общее количество — до 3000 тысяч человек из Франции, России, Германии, Чехии, Казахстана, Китая, Венгрии и других стран.

Торжественная встреча участников ралли пройдет 9 июля на площади им. Салавата Юлаева. У жителей и гостей столицы будет возможность увидеть спортивные автомобили своими глазами, сфотографироваться с легендарными пилотами. Начало в 18.00 часов.

10 июля, утром, участники соревнований убывают с палаточного лагеря-бивуака по автодороге М-5 в сторону Челябинской области. Скоростной участок длиною 54 км будет располагаться вблизи населенных пунктов «Первый Май» и «Буйда» Учалинского района. Финиш скоростного участка предусмотрен южнее населенного пункта Чкалова Челябинской области.

Теги: ралли,«Шёлковый путь-2017»
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