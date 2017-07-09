В сети Инстаграмм набирает популярность аккаунт о башкирском меде на английском языке Фото: www.instagram.com/apimondia2021/ В сети Инстаграмм набирает популярность аккаунт о башкирском меде на английском языке Фото: www.instagram.com/apimondia2021/

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В сети Инстаграмм набирает популярность аккаунт о башкирском меде на английском языке. Профиль создан для наглядной презентации России в качестве места проведения 47 Международного конгресса Апимондии и Международной выставки «АпиЭКСПО» в 2021 году.

В нем уже насчитывается более 3 тысяч подписчиков со всего мира, среди них специалисты пчеловодческой отрасли из США, Кувейта, Китая, Польши, Великобритании, Франции, Австралии, Канады, Турции, Колумбии, Казахстана, Японии, Италии и Ирана. Число уникальных посетителей достигает 14 тысяч.

В аккаунте рассказывается о башкирском меде и продуктах, которые производят на его основе, культуре пчеловодства в республике, уникальном бортевом меде, бортнических хозяйствах. Многие иностранные подписчики высказывают желание посетить Башкортостан и перенять уникальный опыт бортничества и пасечного пчеловодства.