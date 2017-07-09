Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.37

EUR 68.94

9 июля Воскресенье

Уфа   °

В сети Инстаграмм набирает популярность аккаунт о башкирском меде на английском языке

ОБЩЕСТВО

В сети Инстаграмм набирает популярность аккаунт о башкирском меде на английском языке Фото: www.instagram.com/apimondia2021/

В сети Инстаграмм набирает популярность аккаунт о башкирском меде на английском языке Фото: www.instagram.com/apimondia2021/

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В сети Инстаграмм набирает популярность аккаунт о башкирском меде на английском языке. Профиль создан для наглядной презентации России в качестве места проведения 47 Международного конгресса Апимондии и Международной выставки «АпиЭКСПО» в 2021 году.

В нем уже насчитывается более 3 тысяч подписчиков со всего мира, среди них специалисты пчеловодческой отрасли из США, Кувейта, Китая, Польши, Великобритании, Франции, Австралии, Канады, Турции, Колумбии, Казахстана, Японии, Италии и Ирана. Число уникальных посетителей достигает 14 тысяч.

В аккаунте рассказывается о башкирском меде и продуктах, которые производят на его основе, культуре пчеловодства в республике, уникальном бортевом меде, бортнических хозяйствах. Многие иностранные подписчики высказывают желание посетить Башкортостан и перенять уникальный опыт бортничества и пасечного пчеловодства.

Теги: башкирский мёд,Апимондия,соцсети
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть