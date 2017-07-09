Министр образования Башкирии проинспектировала работу детских загородных лагерей Фото: Минобразования РБ



Министр образования Башкирии проинспектировала работу детских загородных лагерей Фото: Минобразования РБ

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова посетила санаторий имени А.П.Чехова в Альшеевском районе, где работает профильная смена по истории и культуры республики "Йәйләү". Её участники — 80 одаренных школьников, среди которых победители Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе, республиканских олимпиад и конкурсов по родным языкам, истории и культуре Башкортостана из РБ, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края, Республики Татарстан и города Москвы.

"Мы ищем новые формы, методы работы с детьми в детских лагерях, потому что старые программы сегодня подрастающее поколение не интересуют. Например, программа "Йәйләү", где дети изучают свой родной край. К тому же они учатся взаимодействовать между собой и укрепляют здоровье", — отметила Гульназ Шафикова.

Министр осмотрела жилые корпусы, ознакомилась с работой медицинского кабинета и ответила на вопросы юного поколения и их родителей.

Второй объект рабочей поездки министра образования РБ — санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Карлугач".

Гульназ Шафикова подчеркнула, что в решении вопросов организации отдыха и оздоровления детей высокий профессионализм педагогических работников и безопасность детей стоят на первом месте.В этом году ведомством впервые организована защита воспитательных программ руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления (98 – загородных лагерей, 30 лагерей санаторного типа). Также, обновлен реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

В летний период 2017 года в организациях детского отдыха и оздоровления работают порядка 30 тысяч человек, из них: более 19 тысяч — педагогические работники (в том числе 2 тыс — студенческая молодежь, 1,3 тыс – педагоги учреждений дополнительного образования, 16 тыс – педагоги школ), более 5 тыс — руководители и специалисты системы управления, свыше 4 тыс — медицинские работники, привели данные в Министерстве образования РБ.

Справка. В республике активно развиваются формы отдыха, специализирующиеся на определенном профиле — профильные лагеря, слеты, воспитательно-профилактические, спортивные и туристские мероприятия. Успешно проходят республиканские соревнования учащихся по пешеходному туризму и "Школе безопасности", спортивному ориентированию, слет юных экологов и лесоводов, лагеря юных техников и геологов, юных спасателей и профильные лагеря для детей-инвалидов.