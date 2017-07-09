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9 июля Воскресенье

Уфа   °

Губернатор Челябинской области поручил министру здравоохранения региона оказать помощь девочке, пострадавшей в ДТП в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил министру здравоохранения региона Сергею Кремлеву при необходимости подключиться к оказанию всего комплекса необходимой медицинской помощи 6-летней девочке, пострадавшей в ДТП в Белорецком районе Башкортостана.

Также Борис Дубровский дал поручение своему заместителю Олегу Климову разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего, сообщается на официальном сайте губернатора области.

Напомним, авария со смертельным исходом произошла в ночь на 7 июля на 197 километре автодороги «Уфа – Инзер – Белорецк» недалеко от Серменево. В результате столкновения двух автомобилей «Рено-Логан» и «Газель» погибли пять человек: 40-летний водитель иномарки, житель Магнитогорска, его 36-летняя супруга и двое детей: 14-летний сын и четырехлетняя дочь. Вторая девочка в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации в больнице Белорецка. Семья направлялась в Уфу. «Газелью» также управлял 28-летний житель Магнитогорска, он скончался. Пассажир госпитализирован в больницу.

Теги: Челябинская область
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