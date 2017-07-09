Гонщики из Башкирии - призеры Кубка мира по спидвею

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Салаватцы Эмиль Сайфутдинов и Глеб Чугунов в составе сборной России завоевали бронзовые медали Кубка мира по спидвею, завершившегося в польском городе Лешно.

При 17 тысячах зрителей, заполнивших трибуны стадиона имени Альфреда Смочика, уже восьмую победу в этом турнире отпраздновала сборная Польши, состоявшая из четырех участников серии гран-при личного чемпионата мира. Поляки набрали 50 очков, опередив на восемь очков шведов.

Российская сборная, сенсационно оказавшаяся в финале, несмотря на далеко не сильнейший состав, тем не менее, всю гонку боролась за бронзу с англичанами, выигравшими первый полуфинал. Победа накануне в рейс-офф, как оказалось, забрала слишком много сил у наших ребят. Даже Эмиль Сайфутдинов первые две серии заездов провел не лучшим образом, и лишь в третьей одержал победу, которая оказалась единственной для россиян. Утешает, что семикратные призеры Кубка мира англичане не выиграли ни одного заезда.

В противостоянии с англичанами россияне закончили табличную, 16-заездную часть гонки с преимуществом в два очка. В первом же заезде заключительной серии, где составы формировались менеджерами команд, по технической причине сошел с дистанции Глеб Чугунов, на которого возлагались большие надежды. У России и Великобритании стало по 13 очков, а в очередных заездах предстояло выступать Андрею Кудряшову и Вадиму Тарасенко, не сумевшим до этого обогнать до этого ни одного из соперников. Казалось, медали утрачены.

Но оба гонщика вдруг "взорвались", боролись, как накануне, и вернули России двухочковый перевес. В заключительном заезде Сайфутдинову оставалось не стать жертвой технической неполадки или падения. Но неожиданно гонку возглавил "нулевой" до этого англичанин Ламберт, а россиянина соперники вытеснили на последнее место. И тут Эмиль показал выдающийся спидвей на грани падения,и в итоге пробился на второе место, обогнав и отчаянного англичанина.

Так после пятилетнего перерыва сборная России вновь поднялась на третью ступеньку пьедестала почета Кубка мира.

Результаты финала.

1. Польша — 50 (Яновски — 14, Петр Павлицки и Змарзлик — по 13, Дудек — 10). 2. Швеция — 42 (Линдбек — 20, Линдгрен — 11, Йонссон — 7, Сундстрем — 4). 3. Россия — 18 (Сайфутдинов — 11, Чугунов — 3, Тарасенко — 3, Кудряшов — 1). 4. Великобритания — 15 (Харрис — 7, Ворралл — 6, Ламберт — 1, Кук — 1).

Историческая справка

Командный чемпионат мира по спидвею проводится с 1960 года. До 2000 года он именовался World Team Cup (командный кубок мира), c 2001 года изменил название на нынешнее Speedway World Cup. По общему количеству побед впереди в исторической таблице команда Дании, 15 раз становившаяся чемпионом мира. У Польши нынешняя победа уже 13-я. Сборная России трижды поднималась на пьедестал: в 1996 году она была серебряным призером, в 2012 и 2017 — бронзовым. Сборная СССР была пять раз серебряным призером и три раза — бронзовым.

Первые медали — серебряные — принесла нашей стране еще в 1964 году команда, целиком состоявшая из уфимских гонщиков: Игорь Плеханов, Борис Самородов, Геннадий Куриленко, Юрий Чекранов и Габдрахман Кадыров. Это уникальное достижение никем не повторено до сих пор.