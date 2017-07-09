Хоккеисты «Салавата Юлаева» проверяют здоровье Фото: ХК «Салават Юлаев» Хоккеисты «Салавата Юлаева» проверяют здоровье Фото: ХК «Салават Юлаев»

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Игроки ХК «Салават Юлаев» проходят традиционный углублённый медицинский осмотр перед стартом подготовки к новому хоккейному сезону.

Накануне хоккеисты сдавали различные тесты в Республиканском кардиологическом центре. У всех «юлаевцев» на медосмотре было хорошее настроение, отмечается на сайте хоккейного клуба.

10 июля хоккеисты выйдут на лед на первую тренировку под руководством нового главного тренера Эркки Вестерлунда. Наставник прилетел в Уфу в пятницу, познакомился со своими подопечными и отметил, что здесь собрались классные игроки, но еще предстоит из них создать отличную команду.