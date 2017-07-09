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9 июля Воскресенье

Уфа   °

Бабушка из Башкирии становится популярным вайнером при помощи своей внучки

ОБЩЕСТВО

Бабушка из Башкирии становится популярным вайнером при помощи своей внучки

Фото: соцсети

Бабушка из Башкирии становится популярным вайнером при помощи своей внучки

Фото: соцсети

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Бабушка из Буздякского района становится популярным вайнером. У 69-летней Таслима-апа есть профиль в Instagram, куда она при помощи своей внучки – начинающей певицы Гульдарии Гиззатулиной, выкладывает короткие видеоролики (вайны), показывающие какие-то моменты из повседневной деревенской жизни. Она рассказывает, как готовить суп из крапивы или борщевика, собирать грибы, какие растения и деревья полезны для здоровья.

Кроме того, артистичная бабушка вместе с такими же пожилыми соседками активно принимает участие вместе в съёмках ироничных деревенских историй, порой сама их и придумывает. Женщина в преклонном возрасте знает, что такое хэштэги, общается с подписчиками в прямом эфире, поет вместе с внучкой татарские песни. А в сентябре всех своих подписчиков Таслима-апа приглашает на свой 70-летний юбилей.

Сегодня Интернет — уже не только дело молодых, многие бабушки и дедушки становятся блогерами. Например, у Гульжамал Мухитденовой из Казахстана количество подписчиков Инстаграме уже больше 13 тысяч. Лена Токсанбаева @janym_baklajanym в свои 80-лет отправилась в путешествие со своей внучкой Айдын. Фотографии апашки-путешественницы на фоне Лувра и других знаменитых достопримечательностей произвели настоящий фурор в сети. Популярности своей бабушке прибавил еще один внук из Казахстана, увлекающийся рэпом Дильшод Ибрагимов. Марьям Амраева вместе с внуком снимают ситуативные видео и читают рэп, находя темы из своей повседневной жизни. А 90-летняя пенсионерка из Магнитогорска Раиса Гладских в профиле в Instagram, делится своими воспоминаниями, вспоминая биографию, анализирует нынешнюю жизнь.

Теги: соцсети,интернет
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