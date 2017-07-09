Бабушка из Башкирии становится популярным вайнером при помощи своей внучки Фото: соцсети











Бабушка из Башкирии становится популярным вайнером при помощи своей внучки Фото: соцсети

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Бабушка из Буздякского района становится популярным вайнером. У 69-летней Таслима-апа есть профиль в Instagram, куда она при помощи своей внучки – начинающей певицы Гульдарии Гиззатулиной, выкладывает короткие видеоролики (вайны), показывающие какие-то моменты из повседневной деревенской жизни. Она рассказывает, как готовить суп из крапивы или борщевика, собирать грибы, какие растения и деревья полезны для здоровья.

Кроме того, артистичная бабушка вместе с такими же пожилыми соседками активно принимает участие вместе в съёмках ироничных деревенских историй, порой сама их и придумывает. Женщина в преклонном возрасте знает, что такое хэштэги, общается с подписчиками в прямом эфире, поет вместе с внучкой татарские песни. А в сентябре всех своих подписчиков Таслима-апа приглашает на свой 70-летний юбилей.

Сегодня Интернет — уже не только дело молодых, многие бабушки и дедушки становятся блогерами. Например, у Гульжамал Мухитденовой из Казахстана количество подписчиков Инстаграме уже больше 13 тысяч. Лена Токсанбаева @janym_baklajanym в свои 80-лет отправилась в путешествие со своей внучкой Айдын. Фотографии апашки-путешественницы на фоне Лувра и других знаменитых достопримечательностей произвели настоящий фурор в сети. Популярности своей бабушке прибавил еще один внук из Казахстана, увлекающийся рэпом Дильшод Ибрагимов. Марьям Амраева вместе с внуком снимают ситуативные видео и читают рэп, находя темы из своей повседневной жизни. А 90-летняя пенсионерка из Магнитогорска Раиса Гладских в профиле в Instagram, делится своими воспоминаниями, вспоминая биографию, анализирует нынешнюю жизнь.