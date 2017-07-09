ФК «Чертаново» победил на Первенстве футбольных школ России U-17 в Уфе

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе на стадионе «Нефтяник» завершилось Первенство России по футболу среди команд спортивных школ (игроки 2000 года рождения).

В матче за «бронзу» турнира встретились подмосковный УОР-5 и питерская СДЮСШОР «Зенит». Здесь победу со счетом 3:0 одержала питерская команда.

В решающем поединке турнира «Краснодар» сразился с «Чертаново». Команда из Московской области взяла реванш за поражение от краснодарцев в группе (0:3), победив соперника со счетом 3:1. Чемпионом, таким образом стала команда «Чертаново».

Напомним, ФК «Уфа-2000» заняла на этом турнире 11-е место.