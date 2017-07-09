ФК «Уфа» в заключительном матче сбора в Австрии сыграет с немецкой «Арминией» Фото: Дмитрий Слезин
ФК «Уфа» в заключительном матче сбора в Австрии сыграет с немецкой «Арминией»
ФК «Уфа» в заключительном матче сбора в Австрии сыграет с немецкой «Арминией» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
9 июля ФК «Уфа» проведет заключительный контрольный матч в рамках австрийского учебно-тренировочного сбора. Соперником уфимского клуба станет представитель второй немецкой Бундеслиги ФК «Арминия» из города Билефельд.
Начало игры в 18.00 по уфимскому времени (в 16.00 мск).