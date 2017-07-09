ФК «Уфа» обыграл немцев из второй лиги Фото: ФК «Уфа»
ФК «Уфа» обыграл немцев из второй лиги
ФК «Уфа» обыграл немцев из второй лиги Фото: ФК «Уфа»
УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
ФК «Уфа» завершил игровую программу австрийского, заключительного учебно-тренировочного сбора. В сегодняшнем матче была обыграна команда второй Бундеслиги Германии — «Арминия» — 1:0. Гол на 12 минуте забил Иван Пауревич.
В новом чемпионате российской футбольной Премьер-лиги «Уфа» стартует 15 июля матчем в гостях против новичка Лиги — «Тосно» (Ленинградская область).