Участников ралли «Шелковый путь-2017» радушно встретили в Уфе Фото: www.silkwayrally.com Участников ралли «Шелковый путь-2017» радушно встретили в Уфе Фото: www.silkwayrally.com

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 9 июля, по пути в бивуак, расположенный за городом, участники международного ралли «Шелковый путь-2017» заехали в Уфу. Здесь на площади Салавата Юлаева их поприветствовали болельщики. Для гостей башкирской столицы устроили небольшой концерт местные музыкальные группы.

Среди приветствующих были мэр столицы Ирек Ялалов, министр спорта и молодёжной политики РБ Андрей Иванюта, многократная Паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

Пришедшим на площадь представилась уникальная возможность сфотографироваться с героями ралли и их боевыми машинами.

После этой тёплой встречи машины отправились в лагерь. Утром 10 июля после ночёвки в бивуаке их ждёт путь в сторону Учалов — там предусмотрен скоростной спецучасток.