Чемпионат Башкирии по футболу-2017: песнь Соловья, «витязи» в тигровых шкурах и чемпион экватора Фото: Дмитрий Слезин Чемпионат Башкирии по футболу-2017: песнь Соловья, «витязи» в тигровых шкурах и чемпион экватора Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

8 тур чемпионата Башкирии-2017 по футболу побил рекорд результативности. Причём, тур ещё не доигран до конца. Пара «Старт-Альтаир» (Жуково) — «Спартак» (Туймазы) сыграет свой поединок 30 июля. Дело в том, что жуковцы в большинстве своём принимают участие в первом раунде Сельских игр по футболу-2017, защищая честь Уфимского района.

И без этого матча в четырёх играх было забито 25 мячей (побито достижение в 24 мяча).

Первую победу в чемпионате одержал октябрьский «Девон-ДЮСШ-4». Здесь солировал Соловей — на счету Вадима два мяча в ворота учалинского «Горняка». Хозяева смогли ответить лишь голом забивающего регулярно Эмиля Яппарова — 1:2.

Первое сухое крупное поражение потерпел в дождливую сырую субботу «Зенит» на своём поле в Салавате. Его разгромил действующий чемпион и теперь уже победитель первого круга текущего первенства ГФК «Стерлитамак».

После первого тайма отличились два бомбардира команды — Алексей Кузнецов и Андрей Рассказанов, последний лидирует в чемпионате с семью голами.

Во втором тайме ещё три мяча влетело в ворота лихорадящего «Зенита» — 5:0.

Но это была только разминка перед бурным воскресеньем.

Тон задала «Уфа-молодёжная», залихватски разбив «Нарыш-Тау» из Октябрьского. Счёт 7:0 «нарисовался» уже к 55-минуте. Затем голевой пыл подостыл, и на восьми остановились — рекорд результативности текущего сезона устоял, уфимцы повторили своё же достижение (Учалы — 8:0).

Наконец, на полчаса с отставанием шёл поединок на «Девичьем поле», где уфимский «Витязь-ГТУ-2» принимал дерзкий «Ишимбай». Дерзость и подвела гостей, а также не использованные свои моменты и полная апатия в конце.

До 18 минуты ишимбайцы держались. Но именно в этот период был удалён Роман Кочуров, крепкими словечками прокомментировавший работу судьи на линии. Фавориты получили и без того жирный бонус. Правда, первый гол получился уж совсем обидным для именинника вратаря Александра Шулепова — мяч нырнул в правый нижний — 1:0. Через пару минут счёт удвоился, но тайм гости доиграли достойно.

Во втором, после ливня в перерыве, долго раскачивались. А затем голы посыпались один за другим. Причём давались особенно после пятого они удивительно легко, на предмет офсайдов может сказать только техника, но она дорогая, как заявил все знающий Виталий Мутко. Поэтому давайте просто посочувствуем имениннику и его боевой команде и поздравим «витязей», которые в шкуре хищника на этот раз растерзали добычу и установили новый рекорд — 9:0. В этом поединке покер на счету бывшего стерлитамаковца, ушедшего добывать «голубое топливо», Антона Панова. По два раза отличились Владлен Халфин и Данил Шакиров, ещё один мяч на счету капитана Павла Васильева.

«Стерлитамак» первым пересёк экватор сезона, правда, он ещё не встречался с «Витязем». Эта битва пройдёт 25 июля в Стерлитамаке.