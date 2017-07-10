Федеральные СМИ – о Башкортостане за минувшие выходные

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Маршрут международного ралли-марафона «Шелковый путь», стартовавшего 7 июля на Красной площади, второй год проходит через Уфу, и впервые участники заехали в центр города, где их встречали тысячи уфимцев. Это событие не могли не заметить в ТАСС, где в заголовок сообщения, повторенного «Спорт-экспрессом», были вынесены слова руководителя проекта, а в прошлом — семикратного победителя «Дакара» Владимира Чагина, о том, что это соревнование стимулирует развитие спорта в России. Дальше гонщикам предстоит мчаться по степям Казахстана и по пустыне Гоби, где температура доходит до 50 градусов. На площадь Салавата Юлаева автомобили прибыли красивые и разноцветные, словно не было второго этапа, где и без того непростую трассу постоянные ливни превратили в почти непроходимую для многих машин грязь, которой все они были покрыты.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС России, пожарную безопасность на международном ралли-рейде «Шелковый путь» обеспечивают спасатели из Башкирии. «Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан обеспечивают пожарную безопасность участников ралли-рейда "Шелковый путь"», — сообщили ТАСС в ЦРЦ.

Делами достояния республики «Салавата Юлаева» озабочены спортивные порталы «Чемпион» и «Весь хоккей», опубликовавшие интервью бывшего игрока и тренера команды Андрея Зюзина. Выражая мнение ветеранов и болельщиков, которые «пока молчат», специалист выражает недоумение по поводу начала работы финского тренерского штаба: хоккеисты уже вышли на лед и… ждут тренеров. «Финны выходят на работу последними в КХЛ. Абсурд! Если бы год назад наш тренерский штаб так начал свою работу, в Башкирии нас просто бы «съели». А с финнов сдувают каждую пылинку, разрешают все». А ведь им еще нужно знакомиться с командой и регионом, изучать молодежь.

На Международных детских спортивных играх, завершившихся в Каунасе, уфимские атлеты завоевали несколько медалей. Но в федеральных, в том числе спортивных СМИ нет не только сообщений об этих достижениях, но и о самом факте проведения игр. А ведь на следующий год они состоятся в России, в Уфе!

ТАСС также сообщает о том, что в Госдуму внесен законопроект о запрете судимым по тяжким статьям возглавлять некоммерческие организации, авторами проекта выступили депутаты Госсобрания Башкортостана и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Рамзил Ишсарин (фракция «Единая Россия»), представляющий в нижней палате российского парламента Башкирию.

«Независимая газета» по поводу этого законопроекта иронизирует: «Обращения граждан объявят непонятными // Чиновникам предоставляется право игнорировать жалобы с мест».

Появление на Охотном Ряду еще одного законопроекта — от парламента Башкирии и ряда думцев — вызвано текущей политической ситуацией, полагает газета. Его авторы этого и не скрывают: «В последние годы большое внимание уделяется деятельности НКО, финансируемых зарубежными структурами и активно участвующих в социально-политической жизни общества».

В деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области 8 июля состоялся Сабантуй. ИА REGNUM публикует фоторепортаж и сообщает, что это национальный праздник для татарского и башкирского народов, сразу три сцены были переданы в распоряжение профессиональных и самодеятельных коллективов Татарии, Башкирии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Коммерсант» в статье «Онкологи помогут друг другу» напоминает: в июне на девятом съезде онкологов России в Башкирии представители отрасли признали, что раннему выявлению болезни препятствует нехватка квалифицированных кадров и техники.

«Комсомольская правда в Уфе» главное внимание уделяет погоде: «Сильный дождь затопил улицы Уфы» и «В Башкирии выпала месячная норма осадков»; газета отмечает, что городская мэрия призывает уфимцев, в том числе автолюбителей, быть внимательнее в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Пятый канал» не мог обойти вниманием такое интересное ДТП, в котором обошлось без жертв, если не считать разлетевшихся по дороге банок с пивом: «В Башкирии на трассе перевернулась фура с пивом». ДТП произошло у села Верхнеяркеево. Проезжающие мимо водители повели себя по-товарищески и помогли водителю собрать ценный товар.

Лишь крымские региональные редакции двух федеральных СМИ «заметили» встречу глав Башкортостана и Крыма в Симферополе и их участие в мероприятиях в подшефном Башкирии Белогорском районе. «Аргументы неделi. Крым» опубликовали материал «Крым и Башкирия продолжат сотрудничество», а «РИА Новости Крым» — В Белогорске стартовал фестиваль «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков», и Главы Крыма и Башкирии приняли участие в конференции «Присягая России».

«Комсомольская правда — Уфа» выделила искренний поступок сотрудницы Богатовской средней школы Белогорского района Екатерины Бакушевой, подарившей Главе Башкирии Рустэму Хамитову теплые носки зеленого цвета с надписью «Крым».

«Я хотела сделать подарок от души в знак благодарности Башкортостану за помощь детям села Богатое», — прокомментировала свое решение женщина, чьи родственники, как оказалось, живут в нашей республике.