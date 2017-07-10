Уфимский «Витязь-ГТУ» принимает «Металлург» Фото: Дмитрий Слезин Уфимский «Витязь-ГТУ» принимает «Металлург» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Витязь-ГТУ» в понедельник, 10 июля, проведет очередную домашнюю встречу в рамках первенства третьего дивизиона России в зоне «Урал и Западная Сибирь». Соперником уфимской команды станет магнитогорский «Металлург». Начало встречи — в 14.30 по местному времени.

На сегодняшний день уфимцы имеют 14 очков и занимают четвертое место. Магнитогорский клуб на две позиции ниже — 12 очков.