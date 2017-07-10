ФК «Уфа» устраивает презентацию новой игровой формы за два дня до старта в РФПЛ-2017/2018

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В четверг, 13 июля, ФК «Уфа» устраивает презентацию игровой формы на сезон 2017/18 и знакомство с новичками команды.

В новом сезоне «Уфа» продолжит играть в форме производства фирмы Joma, сообщает пресс-служба уфимцев. Специально для клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн маек и изготовила эксклюзивные комплекты формы.

Презентация состоится на сцене ТЦ «Мега» в 19.30 по уфимскому времени.

Всех пришедших на мероприятие ждет развлекательная программа, а также автограф и фотосессия с футболистами.