Сенатор от Башкирии представит заявку республики на Попечительском совете конкурса «Регионы - устойчивое развитие»

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор от Башкортостана примет участие в заседании Попечительского совета конкурса «Регионы — устойчивое развитие», с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В рамках заседания будут представлены отчет оргкомитета конкурса о результатах проведения весеннего отбора инвестиционных проектов и анализ согласования органами исполнительной власти субъектов Федерации инвестиционных соглашений. Для обсуждения этих и других вопросов на заседании Попечительского совета будет присутствовать сенатор от Башкортостана Рафаил Зинуров.

Особое внимание будет уделено обобщенным заявкам с инвестпроектами из регионов, поступившим в ходе весеннего отбора. Организаторы отмечают, что не налажена система работы с предпринимательскими инициативами в 63 субъектах РФ. Лишь 22 субъекта, среди которых Башкортостан, представили консолидированные заявки. При этом буквально в каждом из тех регионов, где администрация не сочла нужным это сделать, есть предприятия, желающие принять участие в конкурсе.

Также на заседании будут подняты вопросы взаимодействия с Правительством по рассмотрению предложения приоритетной программы «Комитета Совета Федерации по экономической политике по обсуждению предложений о создании государственного регулятора инвестиционной деятельности в Российской Федерации» и сформирован список победителей конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы — устойчивое развитие».