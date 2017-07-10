В двух районах Уфы 11 июля отключат воду

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о временном отключении воды 11 июля в двух районах башкирской столицы.

В Калининском районе с 10 до 24 часов для проведения ремонтных работ отключат холодную воду на ул. Гвардейская, 36.

В Советском районе с 10.30 до 23.30 без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Бабушкина 17а, 19;

переулок Дачный, 4;

ул. С. Халтурина, 41/1;

ул. Б. Гражданская, 16.